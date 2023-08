Uomo di 61 anni muore nell’incendio di un appartamento a Castelletto Stura

C’è una vittima, un uomo di 61 anni, nell’incendio che nella notte ha interessato un’abitazione in pieno centro a Castelletto Stura.



Il fatto quando erano circa le 3.30 di questa notte (7 agosto), in via Marconi 3, in una casa di tre piani a pochi passi dall’ufficio postale del paese, dal municipio e dalla chiesa parrocchiale.



Il corpo senza vita dell’uomo, di professione meccanico e che viveva solo nella porzione di casa che interessava il piano terra e il primo piano della palazzina, è stato rinvenuto all’interno dell’appartamento dai vigili del fuoco, intervenuti con la prima partenza dal Comando provinciale di Cuneo, poi supportati dai volontari del Distaccamento di Morozzo. Insieme a loro i sanitari del 118 e i Carabinieri di Morozzo.



I vigili del fuoco hanno lavorato sino alle 7 di questa mattina per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio, che ha subito gravi danni strutturali. Al suo interno si trovavano peraltro alcune bombole di gas propano liquido che l’uomo teneva per servirvi la cucina dell’appartamento e altre di ossigeno medicinale: il pronto intervento degli stessi vigili ha impedito che le fiamme potessero causarne un’esplosione che avrebbe avuto conseguenze ben più gravi.



Non vi sono altri feriti, ma i residenti del secondo piano sono stati evacuati in via precauzionale.



Ancora in corso gli accertamenti volti a stabilire le cause dell’incendio, di cui si presume comunque la natura accidentale.

