Cuneo: la Prefettura accorda più controlli serali nell'area della mensa Caritas

Cuneo è città accogliente e ha tutta l’intenzione di continuare a esserlo, ma servono sforzo e impegno nell’affrontare i possibili scenari di criticità: è un po’ questo il sunto dell’incontro che nella giornata di ieri (martedì 8 agosto) la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, le assessore Paola Olivero e Cristina Clerico e il presidente della Caritas Enrico Manassero hanno avuto in Prefettura con il vice-prefetto vicario Maria Antonietta Bambagiotti. Al centro, l’episodio vissuto nei giorni scorsi presso la mensa della Caritas, che ha portato alla chiusura della mensa stessa per un totale di tre turni di pasto.

La tematica è stata trattata anche nella commissione consiliare svoltasi lunedì 7 agosto nella sala del consiglio comunale.



Un incontro partecipato, in cui proprio Manassero aveva annunciato il tavolo di lavoro in Prefettura chiarendo alcuni recenti avvenimenti: non solo l’affaire mensa Caritas, ma anche i sopralluoghi che la Prefettura stessa ha realizzato nel parcheggio pubblico del MIAC e nell’ex poligono della caserma Montezemolo – come, a dirla tutta, in altri luoghi del territorio – allo scopo di individuare un’area per l’accoglienza temporanea dei migranti in arrivo sulla provincia (circa 800 persone totali, di cui una metà già presenti).



“Rinnoviamo il sostegno al progetto Caritas per la mensa, mentre lavoriamo per prevenire ed evitare il ripetersi di episodi pericolosi nell’oggi e per rendere, nel futuro, il servizio rafforzato e innovato sempre più inclusivo e utile alla collettività – ha commentato la sindaca tramite i propri canali social - . Il dispiacere per le tensioni che si sono create nelle ultime settimane e che hanno portato Caritas a decidere una chiusura ‘dimostrativa’ per tre pasti nel fine settimana, si unisce al riconoscimento e alla riconoscenza del grande lavoro dei volontari che gestiscono la mensa cittadina, un indubbio contributo per i più fragili”.



Stante quanto riportato dalla prima cittadina della città capoluogo sono state condivise indicazioni su misure per conciliare il presidio della struttura e la vocazione umanitaria del servizio. “L’incontro è stato, ancora una volta, occasione di scambio di informazioni e di dati sui flussi di migranti in transito sul territorio cuneese e cittadino. È indispensabile avere chiara la situazione per prevenire l’insorgere di problemi e organizzare i servizi necessari” ha concluso Manassero.



"Apprezzata la rapidità con cui le istituzioni si sono mosse, Comune, Prefettura e forze dell’ordine (tutte presenti all’incontro), un segno vero e concreto di vicinanza – ha aggiunto il direttore di Caritas Enrico Manassero, contattato telefonicamente - . E’ stata confermata l’intenzione di lavorare, insieme e nel più breve tempo possibile, a un ripensamento del servizio: attualmente, facciamo fatica a gestire alcuni aspetti e serve un intervento immediato a supporto dei volontari ma anche, in prospettiva, un lavoro più profondo sugli spazi e sulla logistica”.



Nel corso dell’incontro sono stati garantiti a Caritas passaggi più frequenti delle forze dell’ordine, specialmente in orario serale, cosa che è stata accolta come “messaggio d’attenzione e tutela”.



“Certo, ci vorrà del tempo, ma tutti sembrano essere disponibili – conclude Manassero - . Comprendiamo che scegliere di chiudere il servizio sia stata una mossa dura ma si è rivelato anche un segno simbolico forte ed efficace: dalla ripresa del servizio a partire da lunedì si denota un clima più sereno e disteso, sembra tutti abbiano compreso la richiesta di collaborazione che abbiamo lanciato”.