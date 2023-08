Mondovì: con il bando esternalità negozi, erogati quasi 130 mila euro a 22 esercizi

"Come ci eravamo impegnati a fare, in questo primo anno di legislatura andiamo ad erogare corpose risorse a favore del commercio cittadino.Ne siamo felici perché, accanto ad altre iniziative, con queste risorse i titolari potranno investire nelle proprie attività e, al contempo, rendere più gradevole il centro".



È l'assessore al Commercio di Mondovì, Alberto Rabbia, a spiegare finalità e numeri del bando svoltosi nelle settimane scorse e rivolto agli esercizi commerciali degli 11 Comuni facenti parte del Distretto Diffuso del Commercio del Monregalese.

Ecco i dati riferiti alla nostra città:

- 39 esercizi partecipanti

- 22 esercizi finanziati

- 16 ammessi ma non finanziati

- 1 esclusione

- € 102.824,16 che verranno erogati



"Desidero segnalare che dei 22 esercizi finanziati, 9 sono nella zona interessata dai lavori del 'Borgheletto': un elemento importante perché abbiamo voluto dare un segnale chiaro a chi ha deciso di impegnarsi nel centro storico ove, in questi anni, si sono svolti diversi interventi di riqualificazione - prosegue Rabbia -. Ora l'impegno è quello di individuare ulteriori risorse per finanziare tutti gli ammessi in graduatoria: non sarà semplice farlo ma ci proveremo".



Nel frattempo, la Giunta Comunale ha confermato le agevolazioni per la monetizzazione dei parcheggi (-90% per chi apre esercizi in centro e -70% nelle altre aree), approvato lo sconto TARI per gli esercizi che donano le eccedenze alimentari e avviato il lavoro dell'Osservatorio del Commerci