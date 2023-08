Vigili del fuoco sulla Bisalta con una squadra di terra e con il nucleo degli elicotteristi per un escursionista che ha allertato i soccorsi dopo essersi reso conto di aver smarrito il sentiero e di essere giunto in un punto dal quale non riusciva più né a scendere né a salire.

L'uomo è stato recuperato a 1.650metri di quota in buone condizioni fisiche. Non si è trattato, infatti, di un intervento sanitario ma solo di un intervento tecnico, che non ha coinvolto medici e infermieri.