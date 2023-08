"La Draio de l'Estelo": camminare tra arte e paesaggi a Coumboscuro

“La draio de l’Estelo / il cammino della stella” è appuntamento ed occasione originale per scoprire artisti e opere delle valli cuneesi in un contesto alpino di grande suggestione. L’iniziativa trova origine nella sempre più stretta collaborazione tra i due poli d’arte di Rittana (valle Stura) e S. Lucio de Coumboscuro (valle Grana) che tendono a realizzare nel tempo, un percorso stabile tra natura e arte, idealmente unendo due località divise dal promontorio di “Rocho de l’Estello - Rocca Stella” (1500 m. di quota) .

La novità di quest’anno sarà la presenza di alcuni “bilanciatori” di pietre: il programma avrà inizio infatti alle 10 nel piazzale antistante il salone del Centre Prouvençal Coumboscuro, dove si terrà un laboratorio aperto a tutti in cui apprendere i rudimenti dell’arte di mettere le pietre in equilibrio (stone balance, una parte sempre più in evidenza nel panorama della land art). I bilanciatori che eseguiranno delle installazioni con le pietre, ed altro materiale che si trova sul luogo, saranno Manuela Tassitano, Luca Armando, Giulio Repetto e Francesco Segreti.

Per quanto riguarda il percorso, ormai tradizionale che porta fino ai 1500 mt di Rocho de l’Estello, il ritrovo è fissato per le 14,30 a Sancto Lucio de Coumboscuro, presso la sala esposizioni, dove si potrà visitare “Forgiaron - storia di una bottega artigiana”, la mostra che il Centre Prouvençal propone proseguendo nel filone che unisce artigianato, tradizione familiare ed arte contemporanea. Protagonista dell’edizione di quest’anno la famiglia Scarsi di Canale, giunta alla terza generazione di mastri fabbri.

Quindi partenza sui sentieri della Coumboscuro per scoprire le installazioni degli artisti che nelle passate edizioni hanno contribuito alla creazione de “La draio de l'Estello”. In borgata Ougìe/Oggeri incontro con l'opera di ferro, legno e ceramica di Michelangelo Tallone, “Rescountres – incontri – rencontres”. Poco oltre in frazione “Bounaio”, l’incontro sotto le fronde dell'albero che dà il nome all'installazione di Lucio Maria Morra e Astrid Fremin “Grand fau – Grande faggio”. Alla borgata “Rous Soutan – Rossi inferiori “La fenestro de Peire” di Corrado e Patrizia Odifreddi, dedicata alla figura dell’artista nato in questa località marginale Peire Rous, allievo di Bernard Damiano, il maestro ispiratore. A metà strada tra le borgate Rous c’è il gruppo di sculture “Troupel – troupeau” realizzata in pietra di tufo da Donato Savin: un gruppo di pecore a formato naturale, lungo l’antica strada ripristinata e di nuovo munita delle pietre che impedivano agli animali di brucare la preziosa erba dei prati.

La seconda parte della camminata, la più impegnativa, prosegue sulla mulattiera che sale al “Piloun de Rocho de l’Estelo – Pilone di Rocca Stella” di recente e prezioso restauro, presso cui veglia i pascoli il “Pastore a tre gambe” del noto artista valdostano Dorino Ouvrier.

Dalle ore 19.00 “merenda sinoira” con i prodotti offerti dall’azienda agricola “Tino Paiolo –fattorie di montagna”, le cui mandrie pascolano queste alte quote. Specialità tutte da gustare: castelmagno, nostrale, toma, “Muretino”, “Fusta”, “Tonda”.

Due momenti importanti della giornata saranno la partecipazione di Luciano Allari e Monica Pirone con un intervento musicale nella borgata Rous Soubiran oltre a interventi con esperti ambientali e letture di liriche tratte da “Vento di montagna”, il primo libro di Sergio Arneodo di cui quest’anno ricorre il decennale della scomparsa dello scrittore e fondatore di Coumboscuro Centre Prouvençal. Proprio in questa occasione si darà il via all’anteprima di una serie di eventi legati alla sua figura: alle ore 21.00 proiezione del film documentario di Sandro Gastinelli “Darreire l’ourisount”, l’avventura della scolaresca del “Magistre “ Sergio Arneodo.

I partecipanti devono sapere che: il percorso è agevole sino a Borgata Rossi Soprani. Oltre risulta più impegnativo e si prosegue sulla mulattiera sino a quota 1500. Munirsi di scarponi ed equipaggiamento da montagna. Si consiglia di portare un cambio di vestiti più pesanti. Nello zaino si consiglia un eventuale k-way e una torcia per il ritorno.

INFO e PRENOTAZIONI

Informazioni e aggiornamenti continui sulla pagina facebook (facebook.com/ladraiodelestelo) prenotazioni presso Coumboscuro Centre Prouvençal – 0171.98707 – 349.6774516 – info@coumboscuro.org