Barolo entra a far parte dei Borghi più belli d'Italia

Dopo Monforte d'Alba, Guarene, Castagnole delle Lanze e Neive, nella nostra zona ci sarà anche Barolo a potersi fregiare della bandiera di Borgo più bello d'Italia. In totale le località piemontesi in questo speciale circuito della bellezza sono 20, completano l'elenco: Cellamonte, Chianale, Cocconato, Garbagna, Garessio, Ingria, Mombaldone, Orta San Giulio, Ostana, Ricetto di Candelo, Rosazza, Usseaux, Vho, Vogogna, Volpedo.

Insieme a Barolo sono stati insigniti del riconoscimento Maratea (Basilicata), Fontainemore (Val d’Aosta), Clusone (Lombardia), Caldes (Trentino) e Nemi (Lazio).

Fiorello Primi, presidente dell’associazione I Borghi più belli d’Italia ha dato il benvenuto ai nuovi comuni: "Congratulazioni per aver superato l’iter di valutazione per l’ammissione nella nostra associazione che, sempre di più e sempre meglio, vuole rappresentare una punta avanzata del sistema dei Borghi in Italia. Un sistema e una rete che, anche a seguito degli effetti della pandemia, ha assunto una primaria importanza per uno sviluppo del nostro Paese più sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale".