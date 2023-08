Lancia oggetti e dardi dal balcone di casa: forze dell'ordine sul posto, tensione a San Michele Mondovì

Ore di tensione a San Michele Mondovì, dove attorno all'ora di pranzo un giovane uomo ha iniziato a lanciare oggetti dal balcone e addirittura delle frecce, scagliate da quello che sembrerebbe un arco.

L'uomo vive in una delle abitazioni di via Rovella, in un appartamento che condivide con la madre, fortunatamente fuori casa e al sicuro, come evidenzia il sindaco Daniele Aimone, chiamato con urgenza mentre si trovava al mare per il Ferragosto.

L'area è transennata e nessuno si può avvicinare. Sul posto sono presenti i carabinieri, è giunto da Torino il nucleo S.O.S. (Squadre operative di supporto), che viene attivato per le emergenze e che da ore sta tentando di dialogare con il giovane uomo. Presenti anche i vigili del fuoco e i sanitari.

Al momento non sono state tentate irruzioni né alcun tipo di azione, per evitare che la situazione possa degenerare.