A Saliceto si inaugura la mostra “Zhang Hongmei and the China Art Power”

Si inaugurerà sabato 19 agosto 2023 alle ore 17 nel Castello dei Marchesi del Carretto di Saliceto la mostra “Zhang Hongmei and the China Art Power”, con la quale il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero intende portare nell’Alta Langa il vento della nuova rivoluzione artistica orientale che, da ormai un decennio, sta sconvolgendo il mondo dell’arte internazionale.

La mostra di Saliceto si inserisce in un florilegio di eventi artistici dedicati all’arte di quel Paese, che vengono organizzati dai musei di tutto il mondo, dal Moma al Pompidou, dal Guggenheim alla Tate Modern e presenta il percorso artistico di una delle artiste cinesi più conosciute a livello mondiale: Zhang Hongmei, soprannominata “The Queen Of Art” e di suo marito Xu De Qi.

Zhang Hongmei è un’artista completa e versatile, docente di disegno tessile e vicedirettrice del dipartimento presso la Shandong University, oltre ai dipinti realizza sculture, ceramiche e tessuti. Il suo lavoro si delinea attraverso l’utilizzo di tessuti delle antiche dinastie con un sapiente recupero della memoria proseguendo con la ricerca e rivisitazione di antichi timbri cinesi fino ad arrivare ai cicli odierni di forte impatto cromatico partendo dalla purezza dei colori propria della dinastia Han. Ormai famose le sue sculture dei guerrieri colorati Xi’ An Warriors e il ciclo Mental Landscape attraverso tele di dimensioni importanti che proseguono il percorso artistico con la profondità dei suoi cromatismi presentati alla Biennale di Venezia nel 2015.

La sua intensa attività espositiva comprende mostre e collaborazioni negli Stati Uniti, nel centro e sud America e, in Europa, al Centre Pompidou di Parigi (2012), all'Istituto Culturale Cinese di Berlino (2012), a quello di Madrid (2013), e alla Biennale di Venezia (2015) nell'ambito del “Friendship Project China” promosso dalla Repubblica di San Marino.

Nelle tele di Xu De Qi, immagini ironiche, leggere e sbarazzine e città contemporanee si sovrappongono a immagini della tradizione, paesaggi pittorici, icone e simboli legati alla tradizione cinese. Ne scaturisce una Cina inattesa, delicata e divertente. Xu De Qi è caposcuola di una pop art ludica e gioiosa;le sue opere trasmettono un messaggio di ottimismo, un vento fresco e rilassante. Molto spesso, protagoniste di suoi lavori sono giovani ragazze cinesi: le China Girls, spesso accompagnate da pesci rossi portafortuna così come da tradizione cinese.

La direzione artistica della mostra è curata da Vincenzo Sanfo, professore della “Shandong University” di Jinan già curatore della Biennale di Pechino e dalla Diffusione Italia International Group.

La mostra è aperta il sabato e la domenica negli stessi orari di apertura del Castello al pubblico ed è inserita nel programma delle iniziative collaterali al progetto “Landscape Boys”, con il quale il Club intende creare un gruppo di giovani in grado di realizzare iniziative culturali attrattive per un pubblico non solo locale.

La mostra “Zhang Hongmei and the China Art Power” fa riferimento ai programmi UNESCO inerenti al dialogo tra le culture e alla Seoul Agenda sull’arte e sulla educazione all’arte. Il Club per l’UNESCO di Alba, Langhe e Roero sta inoltre lavorando insieme a Zhang Hongmei a un progetto di affresco della chiesa dei battuti rossi di Magliano Alfieri.

Il castello dei Marchesi del Carretto di Saliceto è situato lungo l’antica via del sale; edificato come fortilizio tra i secoli XII-XIII, fu quartier generale di Napoleone nel 1796; si presenta oggi come una poderosa struttura residenziale a pianta trapezoidale, rinforzata da tre torri agli angoli. Una quarta torre, di cui si notano le vestigia sul muro, fu spianata durante l'assedio spagnolo.