A Vernante un viaggio emozionante nel cuore della musica tradizionale irlandese

Venerdì 3 luglio, alle 21, il Cavallino Pub di Vernante, storico locale della provincia di Cuneo, ospiterà il concerto di Fabio Rinaudo e Laura Torterolo, protagonisti dello spettacolo “Ireland: Songs & Pipes”.

L'evento si inserisce all'interno della programmazione 2026 del pub.

Entrambi i musicisti sono colonne portanti dei Birkin Tree, la più prestigiosa e importante band italiana di Irish Music, attiva da oltre quarant'anni con migliaia di concerti svolti tra Italia, Europa e la stessa Irlanda. In questo speciale progetto in duo, Fabio Rinaudo – fondatore dei Birkin Tree e tra i massimi interpreti della Uilleann Pipes (l'antica cornamusa irlandese) in Italia – e Laura Torterolo, voce intensa ed elegante della band, guideranno il pubblico in un affascinante itinerario musicale tra antiche ballate gaeliche e melodie senza tempo.

L'appuntamento promette di unire l'energia dei ritmi tradizionali alla narrazione intima delle storie dell'Isola di Smeraldo, offrendo un'esperienza d'ascolto unica sia per gli appassionati del genere sia per chi si avvicina per la prima volta a questa tradizione.

La serata si terrà presso il Cavallino Pub, locale di impronta irlandese, da sempre punto di ritrovo per gli amanti di musica, birra (la Guinness in primis) e magiche atmosfere d’Irlanda.

L'inizio del concerto è previsto per le 21. I posti sono limitati.