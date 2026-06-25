Rittana: martedì 30 giugno parte la nuova edizione del Nuovi Mondi festival

Nuovi Mondi Festival sta per iniziare. Dal 30 giugno al 5 luglio Rittana torna a essere il cuore pulsante della cultura di montagna, con la quindicesima edizione dedicata a “L’ignoto spazio profondo”

Per cinque giorni il festival porterà in Valle Stura grandi nomi dell’alpinismo internazionale, della divulgazione scientifica, del giornalismo, della musica, della poesia performativa e della stand-up comedy.

Il tema 2026, “L’ignoto spazio profondo”, invita a salire in montagna per trasformare l’incertezza in visione e far diventare il viaggio una ricerca collettiva di futuro.

Gli appuntamenti principali

Martedì 30 giugno alle 21.00 si parte con Hans Kammerlander e il suo racconto sul K2, la montagna delle montagne.

A seguire, tra gli ospiti, Stefano Mancuso con “La rivoluzione delle piante”, Carlos Soria e Alex Txikon con “La montagna senza tempo”, Wafaa Amer, Human Safari, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Giuliana Sgrena, Simone Pieranni e la stand-up comedy di Xhuliano Dule.

Biglietti e abbonamenti

Gli eventi si svolgono in uno spazio da 400 posti, con biglietti differenziati per serata e formule di abbonamento dedicate ad alcune giornate e all’intero festival acquistabili anche online su Tcket.it.

Sono previsti un abbonamento per gli eventi del 3 luglio a 15 euro più prevendita, uno per il 4 luglio a 12,50 euro più prevendita e un abbonamento generale del festival a 45 euro.

Il Concorso Cinema DOC

Accanto agli incontri e agli spettacoli dal vivo, il cuore cinematografico del festival sarà il Concorso Cinema DOC, con 26 documentari in arrivo da Europa, Africa, Asia, Americhe e Oceania, tra anteprime e titoli già premiati nei festival internazionali.

Il concorso sarà arricchito dalla presenza in sala di quattro registi – Yanez Borella, Damiano Levati, Alessandro Ingaria ed Elena Valsania – che presenteranno i loro film e dialogheranno con il pubblico, trasformando ogni proiezione in un vero incontro di cinema del reale nel cuore delle montagne. L’ingresso alle proiezioni del Concorso DOC è libero e gratuito, il programma completo è online sul sito del Festival.

Accoglienza

Per vivere pienamente l’atmosfera del festival è possibile fermarsi in Valle Stura, approfittare del Campeggio Sociale a Roccasparvera e partecipare agli eventi diffusi nel Distretto Montagna Futura fino al 30 luglio.

Ti aspettiamo

Nuovi Mondi Festival è l’occasione per trasformare una serata, o qualche giorno in montagna, in un viaggio dentro storie, visioni e paesaggi che parlano di futuro.

Acquista subito il tuo biglietto, organizza un weekend a Rittana e vieni a esplorare insieme a noi l’ignoto spazio profondo.

Il Nuovi Mondi Festival è possibile grazie al sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRC, FONDAZIONE CRT, Ministero della Cultura e ai nostri sponsor: Montura, BBBell , Garelli Automobili srl - Suzuki, Ferrino Outdoor.