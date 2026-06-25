Cuneo: “Aspettando A tutto tondo”, quattro serata tra musica, cinema e teatro disegnato

Da mercoledì 1° a domenica 5 luglio il Rondò dei Talenti propone quattro serate per entrare nel clima della terza edizione del Festival dell'educazione, in programma da mercoledì 8 a sabato 11 luglio.

Ad aprire il programma di “Aspettando A tutto tondo”, mercoledì 1° luglio alle 20,30 nella piazza antistante il Rondò dei Talenti il concerto del Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Margherita Gamberini, formazione corale composta da bambine e bambini tra i 4 e i 12 anni tra le più celebri al mondo, fondata nel 1963 da Mariele Ventre con l’intento di avvicinare i più piccoli alla musica sottolineandone il valore educativo e didattico. Il coro interpreterà canzoni dello Zecchino d’Oro, insieme a cover internazionali e classici della canzone italiana.

“Siamo molto felici di portare la voce del Piccolo Coro dell'Antoniano a Cuneo, per il concerto del 1° luglio al Rondò dei Talenti. Non è solo l'occasione di cantare in una cornice così suggestiva, ma anche l'incontro tra due percorsi che condividono la stessa anima educativa - commenta la direttrice Margherita Gamberini -. Ogni canzone che i nostri bambini portano sul palco è il risultato di un percorso fatto di impegno, ascolto reciproco e gioia condivisa: gli stessi valori che animano le attività del Rondò. Da questa comunanza di intenti, è nata naturalmente l’occasione di questo Festival, come incontro tra due realtà che parlano alle bambine, ai bambini e alle famiglie con lo stesso linguaggio: quello della musica, della partecipazione e della crescita nella condivisione".

Il programma prevede altri tre appuntamenti serali: grazie alla collaborazione con A.I.A.C.E. Torino, saranno proposte due serate cinema, con inizio alle 21,30: venerdì 3 School of Life, documentario di Giuseppe Marco Albano (2025), e domenica 5 The Straight Story. Una storia vera di David Lynch, di David Lynch (1999).

In occasione della prima serata cinema, venerdì 3 luglio la Fondazione CRC premierà le classi vincitrici del contest Impegnati nei diritti, promosso in collaborazione con A.I.A.C.E. Torino in occasione di Dialoghi sul Talento con George Clooney e dedicato alle scuole superiori della provincia di Cuneo. Il contest ha visto la partecipazione di quasi 900 studenti di oltre 40 classi; saranno premiate la 4°S del Liceo Statale Classico e Scientifico "Pellico-Peano" di Cuneo, la 1°B dell’IIS “Soleri Bertoni” di Saluzzo e la 3°F dell’IIS “Umberto I” di Alba. Sabato 4, alle ore 21,30, spazio infine al teatro disegnato con Gek Tessaro e il suo Pierino e il lupo, la più attuale delle riscritture del classico di Prokofiev. Tessaro raccoglie idealmente il testimone del grande compositore russo mettendo in scena una storia ricca di movimento, musica e colori e sottolineando la consonanza dell’infanzia con il mondo naturale e il suo autentico rifiuto per la guerra e la crudeltà.

Sul sito www.rondodeitalenti.it è possibile prenotare gratuitamente il proprio posto a sedere nell’arena che verrà allestita sulla piazza del Rondò dei Talenti: quelli per le serate di mercoledì 1° luglio e sabato 4 luglio sono esauriti, è possibile registrarsi nella lista d'attesa.

Sul sito del Rondò dei Talenti sono inoltre aperte le prenotazioni per l’intero palinsesto di attività proposte dal Festival “A tutto tondo”.