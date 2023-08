Da Boves a Santaremo in Colle per donare trecce di capelli: diventeranno parrucche per pazienti oncologiche

Una quarantine di trecce, lunghe almeno 25 centimetri. Le hanno donate Sofia, Francesca, Sara, Elisa, Stephanie, Barbara. Sono i nomi di alcune delle ragazze, donne e bambine che hanno deciso di tagliarsi i capelli per una buona causa.

A raccoglierli, per il secondo anno consecutivo, è stata la consigliera comunale di Boves Enrica di Ielsi con il progetto “Tagliamo per bene”. Sabato 12 agosto ha consegnato il prezioso malloppo all’associazione “Un angelo per capello” di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, che utilizzerà le trecce per realizzare parrucche da distribuire gratuitamente alle pazienti oncologiche di tutta Italia.

Ad accoglierla la volontaria Rosa Giampetruzzi, presidente dell'associazione “Una rosa blu per Carmela” in ricordo della sorella morta di cancro: “Lei che da questa grande perdita ha fatto nascere qualcosa di magnifico aiutando le tante donne che lottano per riprendersi la vita che il tumore ha cercato di strappar via! Grazie a Rosa Giampetruzzi che mi accoglie sempre a braccia aperte, felice di ricevere tanta solidarietà”.

“Sono tante le testimonianze che le donatrici ci regalano con i loro capelli – continua Enrica di Ielsi -. Ognuno di noi ha un conoscente, un parente, un amico che ha combattuto o sta combattendo contro questa 'bestia' chiamata cancro e si dona per solidarietà a chi sta si sta giocando la partita piu importante della vita... Si dona per dare un segnale che queste persone non sono sole a combattere! Purtroppo ci sono anche tanti, troppi bambini che lottano”.

Per la consigliera bovesana è stato molto emozionante: “È la seconda consegna che faccio a Santeramo in Colle e lo faccio con il cuore. Ci sono così tante storie dietro a quei capelli. L'altra volta ho donato il primo taglio di capelli di mia figlia. Una signora sulla cinquantina mi ha dato una sua lunga treccia tagliata quando aveva 16 anni, li aveva conservati per una buona causa. E un'altra ancora ha donato perché sa cosa vuol dire quel calvario. Grazie a tutte!”