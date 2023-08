Bocce, l'Auxilium Saluzzo è campione d'Italia. Il Comune: "Consuetudine a cui non vogliamo abituarci"

“Una consuetudine positiva a cui non vogliamo abituarci”: è il commento del sindaco Mauro Calderoni e del vice Franco Demaria alla vittoria dello scudetto del settore giovanile della bocciofila “Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo”, nella specialità “volo”.



“Qui a Saluzzo le bocce – aggiungono il primo cittadino e il suo vice – legano le generazioni. Sono tanti, infatti, i ragazzi e le ragazze che scelgono questo gioco per stare insieme, per divertirsi, per sfidarsi. Stando vicino a giocatori più esperti, imparano trucchi e malizie e i risultati sono evidenti, visto che con questo siamo al 14 esimo scudetto nel settore giovanile delle bocce: otto Under 18, tre Under 14, due Under 15 ed uno juniores per la petanque”.



Questo ultimo titolo italiano è stato raggiunto ai campionati di società Under 18 per la specialità “volo” che si sono tenuti a Noventa di Piave, in Veneto. Il team saluzzese, del presidente Pietro Fornetti e del direttore sportivo Paolo Costa, nella finale scudetto ha sconfitto per 8 a 2 i pari età del Pro Valfenera di Asti.



Alla spedizione veneta erano presenti Francesco Costa, Matteo Gionas Macario, Matteo Torta, Federico Bellino e Nicolò Buniva, con dirigente accompagnatore Michela Perassi. Fanno parte della squadra anche Gabriele Pascariu e Stefano Versino.



Il titolo appena conquistato permette all’“Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo” di partecipare alla final four di Coppa Europa di club.