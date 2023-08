Domenica a Villafalletto si ricordano Sacco e Vanzetti

Si concretizzerà domenica 20 agosto alle 16 a Villafalletto, in provincia di Cuneo, un'iniziativa molto importante riguardante la vicenda di Sacco e Vanzetti.

Come ogni anno, presso il cimitero del paese, si commemora l'anniversario dell'uccisione sulla sedia elettrica, a Boston, nel Massachusetts, dei due italiani. Lo si fa sulla tomba di Vanzetti. Quest'anno il ricordo dell'avvenimento assume un valore profondamente particolare ed importante: alla presenza del nipote, Giovanni Vanzetti, verrà ufficializzata un'iniziativa destinata a fornire una soluzione definitiva ad una questione ancora irrisolta (della quale si erano già occupate le sorelle Luigina e Vincenzina Vanzetti – anche a nome del padre Giovanni Battista – sin dal giorno del funerale del loro caro, il 28 agosto 1927). Una questione che risulta in sospeso da quasi un secolo. È un passo molto importante che farà sicuramente parlare, per un po' di tempo, in Italia e altrove.