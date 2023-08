A Boves mostre fotografiche Vie di Jazz

In occasione della rassegna di Vie di Jazz a Boves, giunta alla sua XIX edizione, nell’accogliente ex Confraternita Santa Croce e all’auditorium Borelli, si terrà l’esposizione degli scatti di illustri fotografi provenienti anche da fuori provincia.

Nella navata centrale dell’Ex Confraternita Santa Croce esporranno Andrea Palmucci e Toni Laminarca.

Andrea Palmucci dal 2010 è il fotografo ufficiale e responsabile fotografi del “Percfest” di Laigueglia, Festival europeo di percussioni. Nel 2015 si è aggiudicato il “Jazz Award” come “Jazz Photo of the Year 2015” di New York ed in seguito ha portato a casa il secondo premio al “Jazz World Photo 2015” di Praga.

Toni Laminarca, dopo una vita passata a immortalare musicisti da appassionato di jazz e in forma hobbistica, negli ultimi cinque anni ha deciso di intraprendere un percorso più professionale, accreditandosi ufficialmente come fotografo nei principali festival jazz piemontesi tra cui Torino, Avigliana, Saluzzo, Valenza, e nel periodo estivo ad Albenga in Liguria.

Nella sala laterale, grazie agli scatti del bovesano Gian Cerato si potranno ripercorrere i momenti di una rassegna capace di unire musica, virtuosismi, arte e cultura. Gian Cerato negli anni ha immortalato momenti e emozioni che hanno fatto la storia della musica.

Nelle salette dell’auditorium Borelli sarà allestita una seconda mostra a cura del CFJTo (Collettivo Fotografi Jazz Torino).

Il gruppo è composto da sei fotografi: Marco Alessi, Antonio Baiano, Stefano Barni, Ferdinando Caretto, Massimiliano Delpero e Carlo Mogavero.





ORARI: