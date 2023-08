Limone Piemonte: standing ovation per l'omaggio a Fabrizio De Andrè di Christian Gullone e Claudio Porchia [FOTO]

Un teatro della Confraternita tutto esaurito e con decine di persone rimaste fuori nella speranza di riuscire a trovare posto, ha ospitato ieri sera “I fiori di Faber” il reeding teatrale e musicale con Claudio Porchia e Christian Gullone.

Uno spettacolo ricco di emozioni, che ha incantato il pubblico grazie alle canzoni di Fabrizio De Andrè interpretate magistralmente dal cantante sanremese e introdotte dai piacevoli e brillanti racconti del giornalista.

L’amore di Fabrizio De Andrè per la natura è testimoniato dalle sue canzoni, dove sono frequenti le citazioni floreali, mai banali e sempre di grande valore simbolico. Lo spettacolo lungamente applaudito è stato un viaggio attraverso 10 canzoni emozionanti, insieme dolci e amare, a tratti deliziose o pungenti.Uno stimolo a riascoltare alcune sue canzoni utilizzando una chiave di lettura nuova: quella del linguaggio dei fiori, dei colori e dei profumi. Uno spettacolo trato dal libro I Fiori di Faber, che ha pe prefazioni di due grandi amici di Fabrizio De Andrè, Pepi Morgia e Don Andrea Gallo.

Prosegue così con un altro grande succeso la rassegna letteraria “Libri da Gustare” promossa dall'Hotel Principe e con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte in collaborazione con l'associazione Ristoranti della Tavolozza.

La rassegna terminerà venerdì 25 agosto con un altro importante ospite, Bruno Gambarotta, che alle ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita” presenterà il suo ultimo libro “Fuori Programma”.

Dal 1962 al 2011 Bruno Gambarotta ha lavorato in Rai districandosi, con il suo ironico aplomb, tra capricciose stelle dello spettacolo, grigi funzionari ancorati alle loro scrivanie e ruvide maestranze. La sua carriera ha accompagnato tutta la parabola del servizio pubblico, dalla Rai pedagogica a quella più commerciale. In questo libro racconta le vicende eccezionali vissute in cinquant’anni di carriera.

Sul palco con lo scrittore piemontese il giornalista Claudio Porchia.