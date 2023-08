Ripresi i trasporti di acqua potabile con le autobotti, Acda: "Ci sono comuni già in fascia arancione"

Quest’anno non sono emerse particolari criticità di carenza idrica nei mesi estivi. Tuttavia, avviandoci alla fine dell’estate, nonostante le piogge dei giorni scorsi, si stanno evidenziando alcuni deficit idrici significativi. Nucetto e Rossana sono in fascia arancione e Acceglio, Aisone, Demonte, Perlo, Piasco, Pietraporzio, Prazzo, Sampeyre in fascia gialla.

In questo contesto, sono purtroppo ripresi i trasporti di acqua potabile con autobotte per approvvigionare quelle zone con maggiori difficoltà. Negli ultimi giorni sono stati fatti quattro viaggi.

“È importante non abbassare la guardia e prestare la massima attenzione nell’utilizzo dell’acqua. Che non è infinita e deve esser rispettata. Negli scorsi mesi – in concomitanza con la manutenzione di parte del parco mezzi – abbiamo provveduto a ‘wrappare’ la cisterna di un’autobotte scrivendo sui lati messaggi per far riflettere sulla serietà del problema, che non è occasionale ma sistemico. Ci auguriamo che si sviluppi una nuova educazione all’uso delle risorse e che aumenti la consapevolezza degli effetti del cambiamento climatico con i necessari adeguamenti dei relativi comportamenti” dichiara Giuseppe Delfino, Amministratore delegato di Acda Spa.