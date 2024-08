Ritrovato senza vita l'escursionista disperso in alta Valle Gesso

È stato ritrovato senza vita l'escursionista disperso da ieri sera in Valle Gesso, nella zona della Valcuca.

La salma è stata individuata grazie a un sorvolo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Il corpo si trova in un'area impervia dove è presumibilmente precipitato ed è in condizioni incompatibili con la vita.

In seguito sono stati elitrasportati sul luogo i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e una sanitaria del Soccorso Alpino per ulteriori accertamenti e per le operazioni di Polizia Giudiziaria.

Non appena giungerà l'autorizzazione del magistrato, la salma verrà recuperata e trasferita a valle.