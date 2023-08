Valdieri, recuperati due alpini colpiti da una scarica di pietre al Corno Stelle

Intervento, nel pomeriggio di oggi (giovedì 24 agosto) da parte del servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il soccorso alpino e speleologico piemontese. Al centro dell'attività una coppia di alpinisti colpita da una scarica di sassi lungo la via Vecchi Lupi, al Corno Stella nel territorio di Valdieri.



L'allarme è stato lanciato intorno alle 11 di questa mattina, sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118 che ha recuperato un tecnico del Soccorso Alpino di valle a supporto dell'equipe. Poiché i due alpinisti si trovavano in piena parete, l'eliambulanza ha sbarcato al verricello il personale dell’elisoccorso a monte del luogo dell'incidente dove, con una serie di calate in corda doppia, hanno raggiunto gli alpinisti coinvolti uno dei quali aveva riportato un grave trauma alla mano.



Entrambi gli alpinisti, recuperati con il verricello, sono stati condotti in ospedale.