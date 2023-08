Concorso e Festival Internazionale Suoni d'Arpa a Saluzzo

Dal 29 agosto al 3 settembre avrà luogo la 13° edizione dell'International Contest & Festival Suoni d’Arpa. La città di Saluzzo e la Scuola APM accoglieranno tantissimi giovani partecipanti al concorso provenienti da: Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Corea del Sud, Croazia, Francia, Galles, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Lituania, Malesia, Moldavia, Norvegia, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Russia, Singapore, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, UK, USA. Una splendida occasione per ascoltare arpisti di tante Scuole diverse e per condividere un’esperienza unica. Saranno presenti anche insegnanti provenienti da vari Conservatori e compositori.

Il Concorso, ideato dall’Associazione Italiana dell’Arpa per promuovere la musica italiana e sostenere i giovani talenti, avrà luogo nella sede della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, situata nel cuore del centro storico medioevale di Saluzzo.

Giuria prestigiosa: Claudia Lucia Lamanna, vincitrice del 1° premio al 21° Israel Harp Contest, Lorenzo Montenz, docente di arpe storiche e basso continuo all’Accademia Reale di musica antica di Anversa, Raoul Moretti, arpista, direttore artistico di “Arpe del Mondo”, Fabrice Pierre, docente di arpa al Conservatorio Nazionale Superiore di musica e danza di Lione, Mattia Sismonda, presidente del Conservatorio G.F.Ghedini di Cuneo. La Salvi Harps rende disponibili splendidi strumenti.

Protagonisti del Festival saranno l’organico orchestrale di Obiettivo Orchestra diretti dal M.o Michela Tintoni con l’arpa solista Valerio Lisci che apriranno il Festival; a seguire Claudia Lucia Lamanna, Raoul Moretti e i vincitori del concorso. La direzione artistica della manifestazione è affidata, come ogni anno, a Emanuela Degli Esposti e Lorenzo Montenz, con la collaborazione di Giuseppe Monari, direttore artistico di Tactus, per le video riprese ad alta definizione. Il Concorso offre ai vincitori borse di studio offerte da Associazione Italiana dell’Arpa, il Premio Città di Saluzzo, Fondazione Omraam Onlus e Melania Donato, Hong Kong Harp Centre, Viggiano Città dell’Arpa; concerti e master class offerti da Arpissima Salvi, Associazione Conoscere la Musica, Ente Concerti Città di Iglesias, Fondazione Castello di Padernello, Hong Kong Harp Centre; incisione e distribuzione di un CD finanziato da Tactus; libri e spartiti offerti da Musica D’Arpa “Premio Mirella Vita”; buoni acquisto offerti da Salvi Harps, Stella Mattutina edizioni, UtOrpheus edizioni; per un valore complessivo di oltre 20.000 euro.

I concerti del Festival che si svolgerà in contemporanea al Concorso sono a ingresso libero su prenotazione (APM, 0175 47031 – apm@scuolaapm.it)

L' intento è quello di regalare a tutti un’occasione per conoscere le varie Scuole di arpa, fare nuove amicizie, partecipare ai concerti del Festival che presentano l’arpa nelle sue straordinarie possibilità, visitare il Museo Victor Salvi, ammirare le bellezze della città di Saluzzo.

Il calendario dei concerti è visionabile al link: https://www.scuolaapm.it/news-ed-eventi/festival-internazionale-suoni-darpa-2023/