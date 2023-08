La prossima domenica a Saluzzo il concerto diffuso “Campane in festa per San Chiaffredo"

Domenica 3 settembre l'Associazione CampaneTO, gruppo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio campanario piemontese, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, la Diocesi di Saluzzo e le parrocchie cittadine, organizza l'evento “Campane in festa per San Chiaffredo 2023”, la rassegna di concerti campanari proposti da alcuni campanili cittadini in occasione della Festa Patronale.