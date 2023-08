"Settembre Nobili Dimore”: a Palazzo Porporato di Piasco con la Delegazione FAI Saluzzo

Con “Settembre Nobili Dimore” nuova iniziativa organizzata dalla Delegazione FAI Saluzzo si potranno visitare due antiche dimore, eccezionalmente aperte in esclusiva per gli iscritti FAI.

"Villafalletto e Palazzo Faletti" sono la proposta di sabato 2 settembre, mentre Palazzo Porporato a Piasco sarà aperto sabato 9 settembre. Dopo il successo e l'entusiasmo della prima apertura ai visitatori FAI, lo scorso anno, la prestigiosa dimora, considerata un gioiello raro di arte, bellezza ed eleganza, grazie alla disponibilità degli eredi della famiglia Porporato, che lo abitano nei mesi estivi, torna a farsi ammirare in questo speciale appuntamento di sabato 9, in una visita guidata dai volontari della Delegazione, accolti dai proprietari stessi.

Il percorso nel “castello” che sorse verso il 1650 per volere della famiglia Porporato, si svilupperà nell'edificio a tre piani tra le sue più belle sale: la camera dorata, la camera gialla, il salone del pianterreno, la sala del biliardo e nella maestosa corte/giardino con la terrazza che si affaccia sul paese di Piasco e sulla pianura saluzzese.

Al suo interno una cappella richiama la figura di monsignor Filippo Porporato, Vescovo di Saluzzo (1741-1781), affreschi e dorature ricordano autori locali, piemontesi e liguri della seconda metà del Seicento, mentre alcune decorazioni rievocano affreschi di Palazzo Reale a Torino e della Reggia di Venaria.

Visite esclusive riservate agli iscritti FAI (Possibilità di iscriversi o rinnovare la tessera FAI in loco anche il giorno stesso). Ritrovo al banco FAI, all’ ingresso del palazzo, 15 minuti prima dell’ inizio visita.

Orari: 10-11 / 14.30-15.30-16.30. La durata della visita è di circa un’ora ed include rampe di scale per accedere ai piani superiori della dimora.

Conferenza del professor Luca Mana

Alle 17.30 nel giardino del Palazzo , è in programma la conferenza del professor Luca Mana, direttore del Museo Accorsi-Ometto di Torino, con importanti novità sull’autore delle decorazioni delle volte del maniero piaschese.

Per la visita contributo libero a partire da 8 euro da versare al banco FAI il giorno stesso. (in caso di nuove iscrizioni o rinnovi, non sarà più richiesto il contributo). Gruppi di massimo 30 persone: per chi già possiede la tessera FAI sono suggerite le prenotazioni, per assicurarsi la visita al seguente link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/il-palazzo-porporato-di-piasco-17854

Parcheggio consigliato in piazza Biandrate di San Giorgio. Tramite “salita al Castello” (solo pedonale) si raggiunge il palazzo a piedi in 5 minuti. (Per persone con problemi importanti di deambulazione, parcheggio nel giardino esterno della dimora, previa comunicazione a: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it).

Info: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it.

La Delegazione FAI Saluzzo ringrazia per la possibilità di visita del palazzo la famiglia degli Eredi Porporato e il professor Luca Mana. Per ulteriori informazioni: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it.

Tutte le iniziative sono presentate sulle pagine Facebook e Instagram della Delegazione.