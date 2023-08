Un viaggio musicale tra epoche e continenti con il duo Pietro D’Oronzo e Francesco Monopoli in concerto a Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano

Il duo Pietro D’Oronzo (flauto) e Francesco Monopoli (pianoforte) si esibirà nel concerto “Dall’Opera alla danza” sabato 2 settembre alle 18 nel Salone d’onore di Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano (per gentile concessione dell Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, in via Sant’Andrea 53).



Il concerto è organizzato nell’ambito della 44esima stagione di Antidogma Musica in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” di Savigliano. I due musicisti pugliesi sapranno condurre il pubblico in un viaggio musicale tra Ottocento e Novecento, passando dall’Opera al Jazz, al Tango, con elementi dell’impressionismo e del neoclassicismo.



Lo spettatore “viaggerà”, grazie alle note dei due musicisti, in diverse parti del mondo, toccando con mano la storia e le tradizioni locali, dall’Italia alla Francia, ai Balcani per approdare nel grande continente americano culla del Jazz e del Tango. Si spazierà dai brani di Faurè a Donizetti, Enescu, Morlacchi, Borne, fino al Tango di Piazzolla e al Jazz di Bolling.



Pietro Doronzo, diplomato in flauto al conservatorio di Foggia, svolge una significativa attività concertistica, collabora con varie orchestre e nel 2019 ha partecipato ad una tournée in Cina con l’Italian Philarmonic Orchestra, esibendosi in importanti Teatri e Concert Hall di Beijing, Lanzhou, Thiansui, Dongying, Yancheng, Chengdu, Lezhi, Deyang, Shenzhen, Nanhai, Shanshui, Yiwu, Qingtian, Shanghai, Hefei, Yulin, sotto la direzione dei maestri O. Balan e N. Giuliani.



Francesco Monopoli si è diplomato in pianoforte col massimo dei voti e la lode sotto la guida del pianista H. Pell al Conservatorio di Bari, dove attualmente è titolare di una cattedra di Pianoforte. Ha tenuto oltre 500 concerti in Italia, Francia, Giappone, Germania, Spagna, Taiwan, Russia, Albania, Romania, Polonia, Repubblica Ceca e Inghilterra.

Il prossimo appuntamento a Savigliano, nell’ambito del Festival Antidogma Musica in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “G. B. Fergusio”, è previsto venerdì 8 settembre, alle 21, sempre a Palazzo Taffini, con il concerto di musica contemporanea “Immaginando… nuova musica in Piemonte!”



Parteciperanno: Maria Claudia Bergantin soprano, Nino Carriglio clarinetto, Denis Simandy corno, Ancuza Aprodu pianoforte.



Musiche di E. Correggia, P. Minetti, R. Portera, G. Bosco, L. Giachino, G. Cas.