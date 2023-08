Il verzuolese Davide Mogna, in qualità di produttore, in corsa con 'Dive' alla Mostra del cinema di Venezia

Il verzuolese Davide Mogna è in concorso alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, inaugurata oggi mercoledì 30 agosto, in qualità di produttore del cortometraggio “Dive” per la regia di Aldo Iuliano.

La prima del ‘corto’, della durata di 13 minuti, è stata proiettata oggi pomeriggio nella sezione Orizzonti e sarà replicata giovedì 7 e venerdì 8 settembre.

La trama narra la vicenda di due adolescenti che arrivano su una spiaggia isolata per dimenticare il mondo che li circonda e passare del tempo insieme.

È una storia di amicizia, forse di amore, ma sicuramente di sfida e di coraggio.

Davide, 23 anni, è noto per la regia del film 'Bulli a metà' uscito nel 2017, girato dal giovane quando non aveva ancora 17 anni, e frequentava il liceo Classico Bodoni di Saluzzo.

Dopo l’esordio con il film dedicato al bullismo, totalmente auto-prodotto e auto-distribuito nei cinema di tutta Italia che ha raggiunto migliaia di spettatori e studenti delle scuole, attualmente disponibile in Dvd e sulle principali piattaforme di streaming.

Nel 2019, forte dell’esperienza maturata fin da giovanissimo, fonda a Torino la sua società di produzione, la NewGen Entertainment, con l’obiettivo di scoprire ed accompagnare nuovi talenti verso il successo nell’industria cine-audiovisiva. Attualmente lavora in NewGen come Ceo (amministratore) e produttore.

Dopo aver aperto la sua azienda di produzione il giovane si è dedicato al complesso lavoro di produttore cinematografico arrivando, nel 2021 a far parte della direzione artistica del Believe Film Festival di Verona, dove era approdato a 17 anni entrando nella giuria della prima edizione del festival dedicato ai cortometraggi dei giovani under 24.

Di cosa ti occupi nel tuo lavoro di produttore cinematografico?

“Ho il compito di trovare i fondi e i contributi per poter produrre e quindi realizzare una pellicola cinematografica, attraverso sponsor e coproduzioni”.

Non segui più la regia?

“In parte sì, ma non faccio più il regista. Dal punto di vista creativo seguo il regista mettendo a disposizione mezzi tecnici economici e finanziari”.

Come mai hai scelto questo lavoro che a molti è sconosciuto?

“È proprio il mestiere che desideravo fare in cui c’è una parte artistica, che riguarda la scelta di un’idea con la sceneggiatura, e successivamente costruisco un progetto che la trasforma in cortometraggio o film.

In pratica faccio un lavoro tra imprenditoria e creatività. Per svolgerlo ho seguito corsi specifici”.

Raccontaci come nasce il cortometraggio ‘Dive’ e dove è ambientato.

“Dive, dall’inglese ‘immersione’ è la storia d’amore di due adolescenti che si svolge sulla spiaggia di Sabaudia, vicino a Roma.

La regia è di Aldo Iuliano, mentre la sceneggiatura è del fratello Severino Iuliano.

I protagonisti sono due giovani attori ucraini: Veronika Lukianenko e Danyil Kamensky. Sono molto amati in Ucraina. Li abbiamo conosciuti perché erano in Italia per studiare in un corso speciale di cinematografia che è stato istituito per accogliere gli attori ucraini durante la guerra”.

Quanto tempo ci avete messo a girare il cortometraggio?

Per 13 minuti di cortometraggio abbiamo impiegato 5 giorni di riprese, ma abbiamo lavorato al progetto da un anno.

Dato che gli attori sono Ucraini è doppiato?

“No è proiettato in lingua originale. Sono pochissime le parti di dialogo, perché lasciamo parlare le immagini”.

Quali altre persone hanno lavorato a ‘Dive’?

“Ho avuto la fortuna di lavorare con maestri del cinema italiano tra cui Daniele Ciprì direttore della fotografia che ha ricevuto molti riconoscimenti tra cui il David di Donatello e il Nastro d’argento.

Il montatore è Marco Spoletini, premiato anche lui con il David di Donatello. Ha lavorato nei film del regista Matteo Garrone.

Desidero anche ricordare anche il regista Aldo Iuliano, lo sceneggiatore Severino Iuliano, la scenografa Samantha Giova, il costumista Roberto Conforti, il suono di Alberto Calvano, gli effetti visivi e il trucco di Francesca Valiani”.

Non resta quindi che attendere sabato 9 settembre per sapere se ‘Dive’ vincerà tra i cortometraggi, nella sezione Orizzonti, all’80ª edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia.