Sindaca e presidente della Provincia pendolari "delle Meraviglie" per un giorno

Una missione tra Piemonte, Francia e Liguria per rinsaldare i rapporti tra i territori in vista della ripartenza della progettazione relativa al programma interregionale Alcotra 2021-2027 (realtà importante che va a gestire circa sei milioni di euro in finanziamenti europei dedicati proprio alla riqualificazione infrastrutturale e alla promozione turistica di questi territori). È questo il senso della visita che nella giornata di ieri (mercoledì 29 agosto) ha visto il presidente della Provincia Luca Robaldo e la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero raggiungere Imperia per incontrare il presidente della Provincia ligure Antonio Claudio Scajola e il direttore generale dell’Anci Liguria Pierluigi Vinai.



“Un incontro davvero interessante – ha commentato Manassero, raggiunta al telefono - . Un momento importante di organizzazione per territori e progettazioni nell’ambito di tematiche serie come la gestione dei trasporti, il turismo sostenibile, l’ambiente e la sostenibilità socio-assistenziale, a fronte di una buona esperienza già maturata negli ultimi anni e di ottime relazioni tra le comunità, che siamo andati a rinsaldare”.



"Si è trattato di un incontro proficuo che ha messo al centro iniziative comuni su temi come il turismo, i servizi socio-sanitari, la mobilità e il rischio idrogeologico, da portare avanti assieme alla vicina Francia – ha sottolineato anche Scajola - . Prosegue, dunque, in piena sintonia tra Imperia, Cuneo e Nizza la programmazione di progetti che mirano allo sviluppo economico e dei servizi di territori confinanti, le cui comunità hanno storicamente profondi legami e affinità".

"Cuneo sostiene la richiesta dei pendolari. La Regione risponda"

Manassero e Robaldo hanno raggiunto Imperia come passeggeri del treno Cuneo-Ventimiglia delle 6.41, salendo poi sulla coincidenza diretta nel capoluogo ligure. Un gesto di vicinanza ai tanti pendolari della tratta “delle Meraviglie” che chiedono ormai da diverso tempo la reintroduzione della quarta coppia di corse sulle tratta: per tutti loro andare a lavorare si configura come un disagio concreto, con praticamente 15 ore passate fuori di casa per lavorarne le classiche otto.



“Abbiamo approfittato dell’occasione per toccare con mano questa realtà, e verificato il servizio: il treno è molto frequentato, la linea è utile ma i lavoratori giustamente chiedono il ritorno della quarta corsa per poter rendere più gestibile il mix tra la vita lavorativa e personale” ha aggiunto la sindaca di Cuneo.



Già nel consiglio comunale di giugno la città si è schierata a fianco di chi cerca di far pervenire l’appello in Regione (che ancora latita nella risposta).



“Una richiesta e una necessità che sosteniamo e continueremo a ribadire. In un territorio che si sta organizzando sui progetti Alcotra una linea dal così vasto potenziale non può non essere organizzata in maniera più efficace dal punto di vista della capienza e degli orari”.