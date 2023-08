Maria e Giuseppe Pellegrino presidenti onorari alla Sagra di San Sereno

La 94a Sagra di San Sereno, che si svolge nel weekend del 10 settembre, sarà dedicata quest’anno ai coniugi Giuseppe (Pino) Pellegrino e Maria, coltivatori e giardinieri di San Rocco Castagnaretta, scomparsi qualche anno fa.

Così li ricordano il figlio Giovanni e la nuora Maria Grazia, che insieme al comitato organizzatore si sono impegnati per fare memoria del loro impegno dando un giusto riconoscimento: "Dedicando questa 94° edizione della Sagra di San Sereno ai miei genitori, desidero ricordare alcuni momenti della loro vita.

Negli anni ‘50 avevano in gestione un negozio di alimentari a Boves ma mio padre non si sentiva realizzato e cercò un appezzamento di terreno da coltivare. Arrivando a San Rocco Castagnaretta mio padre rimase entusiasta della frazione, acquistò 12 giornate piemontesi di terreno, iniziò a costruire la casa rurale con la stalla, con tanti sacrifici e coltivò il terreno. In quegli anni si coltivavano prevalentemente granoturco, erba da fieno, grano. L’orto poi era alla base dell’economia domestica, si vendevano le famose carote, le patate, i pomodori.

Anche il frutteto produceva bene con frutta di tutte le qualità. Ricordo che in quegli anni tanti erano gli ortolani e coltivatori che lavoravano la terra e San Rocco era un polo di prodotti di ottima qualità per la città di Cuneo.

Poi arrivava la Sagra di San Sereno a settembre e tutti si prodigavano per esporre i loro prodotti in modo da valorizzare il lavoro degli agricoltori.

La sollecitazione è a continuare a lavorare questa nostra terra con la passione che ha caratterizzato i nostri predecessori, insegnando alle generazioni future il valore e la bellezza di poter assaporare i frutti del lavoro dei campi”.

La kermesse inizia già sabato 2 settembre con la serata gastronomica e la Paella. Domenica 3 si prosegue con la gara a petanque, nella serata di martedì 5 Renato Manassero presenta al centro don Marro “per i santuari d’Europa in bicicletta”. Mercoledì 6 si vivrà una serata all’insegna della memoria con una serata in compagnia con il reduce Giuseppe Falco ed i canti del coro della Marmotta, a 80 anni dalla ritirata di Russia.

Giovedì 7 settembre inizia la 7a edizione della StemBeerfest, una serata all’aperto con birra, hamburger, salsicce alla piastra e pizza. A seguire il concerto del gruppo musicale One Crossed. Anche quest’anno il Cin Cin bar di Enrico Rolfo propone un ricco menù di eventi in viale san Sereno. Si inizia giovedì 7 alle 20,30 con il torneo alla belotta al rilancio.

Venerdì 8 dalle 16 presso il giardino la cooperativa Emanuele in via Fontanelle ci saranno i laboratori in natura per famiglie e bambini. Alle 20 ci sarà l’inaugurazione della 94a Mostra regionale ortofrutticola, con la presenza delle autorità ed insieme alle associazioni dei produttori, a seguire il rinfresco a cura del comune e del comitato organizzatore. Dalle 21,30 si scatenerà la disco music in piazza con Media partner Radio Bruno e i dj Marco Skarica, Ale Martini, voice Diexius. Sabato 9 ci sarà il pranzo dei vicini di casa alla cooperativa Emanuele, dalle 15,30 si gioca con il ludobus, osservando le auto sportive a cura di Energy Club.

Alle 19 apre il banco di beneficenza, dalle 20,30 la messa con la processione fiaccolata con l’accompagnamento della banda Duccio Galimberti diretta da Gabriella Martini. Alle 21,30 il Cin Cin bar propone la serata musicale mentre nel piazzale di fronte alle medie i Way to Holliwood offriranno un concerto. A seguire Piolo dj summer tour. Il clou domenica 10: dopo la messa delle 10,30, dalle 9,30 si terrà il 4° raduno regionale Vespa on the roc, in collaborazione con vespa club Cuneo.

Al pomeriggio la scuola materna Autretti apre i cancelli con Autrettiland per proporre attività e laboratori per grandi e piccini con la contestuale inaugurazione della panchina della gentilezza, realizzata su iniziativa del comitato di quartiere (presieduto da Claudio Migliore) e realizzata dai bimbi della scuola. Il pomeriggio sarà allietato dalle cheerleader cuneesi “Aster cheer” mentre Old wild west anima la piazza con i balli country. Durante tutta la giornata barba brisiu darà prova del suo talento con le sculture lignee con la motosega. Dalle 16 gli Ciansunier accompagnano alla polenta, bagna sautisa cotechin en bicer ed vin.

La sera ci si scatena con gli Yo Yo band. Lunedì 11 inizia il torneo di pallavolo misto senior, la sera al Cin Cin ci si sfida alla scopa all’asso. Martedì 12 si continua con il torneo di calcio senior. Giovedì 14 san Rocco 85 asd propone una serata informativa su “il mio corpo che cambia”. Sabato 16 inizia il torneo di volley misto junior, la cena con carne alla brace conclude la giornata. Domenica 17 carrellata finale con i tornei di calcio misto junior, le miniolimpiadi anni 2016-2020, e le finali dei tornei di calcio e volley. La cena del 13 ottobre chiude il lungo mese dei festeggiamenti.

Il ringraziamento per la capillare organizzazione va al comitato, ai suoi volontari coordinati dal direttivo presieduto da Valerio Pittavino, dal vicepresidente Mauro Furlan, da Mattia Stingi, Davide Silvestro, Luca e Andrea Cravero, Alessandro Degiovanni, Edoardo e Massimo Dutto, Umberto Lingua, Giulio Caula, Marcello Ghibaudo e Don Carlo Pellegrino parroco.