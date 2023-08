Tarantasca: terminati i lavori di rigenerazione urbana del centro storico

Il centro di Tarantasca è nuovamente aperto alla circolazione dei veicoli. Nei mesi scorsi sono stati realizzati alcuni interventi di rigenerazione urbana importanti. Nei pressi del Municipio è stata realizzata una nuova piazzetta con pavimentazione in pietra e un attraversamento pedonale rialzato.



L’incrocio nei pressi della Chiesa Parrocchiale è stato totalmente rialzato con lastricati di pietra di Luserna in modo da rendere più sicuro il passaggio di pedoni e veicoli. La pavimentazione in blocchetti di porfido di Via Carletto Michelis è stata rifatta in toto mentre Via Vittorio Veneto e Via Piero Bellino hanno subito interventi di ripristino nei punti di particolare criticità.



Prima dell’apertura sono stati ridipinti gli attraversamenti pedonali e gli stop. Completano i lavori la posa di arredi urbani, nuove fioriere e nuove panchine.



Insieme alla realizzazione dei parchi giochi diffusi nei pressi del Salone Polivalente, del Municipio e della Scuola Primaria, la rigenerazione urbana vuole rendere il centro storico di Tarantasca più grazioso e a misura di ogni cittadino.



Gli interventi hanno richiesto dei sacrifici da parte dei cittadini e degli esercizi commerciali per via della viabilità parzialmente interrotta.