Incidente sul lavoro a Diano d’Alba: 54enne albese elitrasportato a Cuneo

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi (giovedì 31 agosto) in un’azienda metalmeccanica di Diano d’Alba, la Tecnolama, officina che al civico 1/B di via Pontegrosso, in frazione Ricca, opera nel taglio materiali e all'affilatura e costruzione di utensili.



Non ancora nota la dinamica del sinistro, a causa del quale è risultato ferito il contitolare dell’officina, un 54enne residente ad Alba, che ha rimediato una profonda lacerazione alla nuca.



L’uomo ha perso molto sangue, ma è stato stabilizzato dai sanitari dell’ambulanza medicalizzata giunta sul posto e quindi caricato sull’elicottero del 118 fatto arrivare nella frazione alle porte di Alba per il trasferimento all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità rosso.



Sul luogo dei fatti sono presenti, oltre ai soccorritori, i Carabinieri della Compagnia albese e i funzionari dello Spresal, il servizio prevenzione infortuni dell’Asl Cn2, chiamati ad accertare la dinamica dell’accaduto e il rispetto sul luogo di lavoro delle normative in materia.

***

Articolo in aggiornamento.