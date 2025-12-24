MALTEMPO / Notte di interventi per il maltempo, ma tutto rientra nella routine dei Vigili del Fuoco

Nottata impegnativa ma nella norma per i Vigili del Fuoco della Granda, chiamati a intervenire in diversi episodi legati al maltempo che da oltre 36 ore interessa il territorio. Pioggia battente e, in quota, abbondanti nevicate hanno causato soprattutto la caduta di alberi e situazioni di potenziale pericolo lungo le strade.

Le squadre sono intervenute a Roccabruna di Dronero per la rimozione di un albero finito in mezzo alla carreggiata, così come a Narzole per un caso analogo. Ad Alba, invece, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza un palo pericolante, che fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose.

Intorno alle 3.30 di questa notte si è registrata anche un’uscita di strada autonoma alla Crociera di Barge. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saluzzo e Barge, i carabinieri e il personale del 118 con ambulanza. Nonostante l’impatto, gli occupanti del veicolo non hanno riportato gravi conseguenze. Un altro intervento si è reso necessario a Verzuolo per un lieve incidente, anche in questo caso senza feriti.

Nel frattempo il maltempo non accenna a diminuire: continua a piovere su gran parte della provincia e a nevicare alle quote più alte. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore notturne e sulle strade secondarie.

In mattinata, salvo nuova comunicazione, dovrebbe riaprire il Tunnel del Tenda.