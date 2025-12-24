"Pagate 4mila euro per le riviste o vi denuncio": madre e figlia sventano truffa

La truffa delle riviste ha colpito anche nella nostra provincia.

A raccontarlo in un aula del tribunale di Cuneo, di fronte all’imputato Amedeo Borsellino, sono le vittime del raggiro, madre e figlia, cuneesi.

Correva il 2023. Come raccontato in udienza, l’uomo avrebbe chiamato presso la loro attività lavorativa, un rifugio per animali, qualificandosi come “Salvatore Del Riua”, addetto al recupero crediti, lamentando il mancato pagamento di un abbonamento alla rivista “Cinque corpi dello Stato”.

Riua avrebbe intimato loro di pagare subito 4mila euro di mora relativa a una vecchia rata da 150 euro non pagata. Diversamente, sarebbero state denunciate alla Procura della Repubblica di Roma.

“Eravamo già state contattate in passato per riviste delle forze dell’ordine - ha spiegato in aula la figlia –, quindi la richiesta non mi ha sorpresa: quello che mi ha preoccupata è stata l’entità”.

In aiuto delle donne era intervenuto un loro conoscente, un luogotenente della Guardia di Finanza, che le aveva invitate a denunciare.

Uscite dalla caserma, il truffatore si fece di nuovo vivo con tre telefonate provenienti da altrettanti numeri diversi: “Gli ho spiegato che non eravamo interessate - ha proseguito -, eravamo già state contattate nello stesso anno da vigili del fuoco e carabinieri per le riviste: lui si è adirato, ha risposto che ci avrebbero denunciato”.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza e il codice Iban su cui le due donne avrebbero dovuto effettuare il bonifico portò al nome di Amedeo Borsellino, pregiudicato di Ribera, in provincia di Agrigento, ora accusato di tentata estorsione.

Il 9 marzo, l’ascolto del luogotenente e la discussione del caso.