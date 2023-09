Rimane ai domiciliari l’uomo che travolse ristoratore nel dehors di una pizzeria a Rodello

Sottoposto a interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti Federico Belli, risulta tuttora agli arresti domiciliari con la pesante accusa di tentato omicidio il 53enne di Montelupo Albese che lo scorso 29 luglio investì un ristoratore nel dehors della sua pizzeria di Rodello .



Un fatto che grande clamore mediatico si guadagnò nei primi giorni dell’agosto scorso, quando la vicenda consumatasi nei giorni precedenti divenne nota. Un’azione completamente gratuita, secondo quanto riferito dalla vittima, Roberto Barbetta , che nel marzo scorso, in seguito a una precedente aggressione, aveva già denunciato l’uomo, la cui difesa è stata assunta dall’avvocato Roberto Ponzio.



"Modalità e circostanze del fatto dovranno essere approfondite – spiega ora il legale albese –. Per una corretta qualificazione giuridica dei fatti saranno indispensabili accertamenti di natura tecnica, che potranno confermare o meno la sussistenza di una volontà omicidiaria da parte del mio assistito".



Il difensore interviene poi nel merito del filmato che ritrae la scena, pubblicato dal nostro giornale e ripreso da numerosi media nazionali. "Non mi è stato ancora possibile visionarlo con attenzione. Certamente si tratta di un documento importante per le indagini perché si dispone di un elemento oggettivo, che sarà utile se non indispensabile per una ricostruzione dei fatti e dei reali intenti dei suoi protagonisti. Siamo di fronte a investimento volontario di un soggetto inerme, oppure, come riferitomi, c’è persona che con un corpo contundente esce dal locale e lo scaglia contro il parabrezza dell’auto? Una differenza c’è, ovviamente. Nel secondo caso chi fosse stato alla guida dell’auto non avrebbe potuto che perderne il controllo. E’ indispensabile l’acquisizione del filmato alle indagini".



Le indagini intanto proseguono. Il fascicolo è in mano al pubblico ministero Laura Deodato.