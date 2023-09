Cuneo, botta e risposta tra Boselli e Fantino sul "Paschiero": prevista riqualificazione sostanziale a più fasi

E’ botta e risposta tra il consigliere comunale di Cuneo Giancarlo Boselli (Indipendenti) e l’assessore allo sport Valter Fantino: oggetto del contendere, per così dire, la struttura dello stadio “F.lli Paschiero” e la sua riqualificazione (per ora auspicata).



L’Indipendente, nelle scorse settimane, aveva interpellato l’assessore sottolineando la necessità di operare sullo stadio: “Avevamo proposto uno stanziamento di 1.500.000 euro allo scopo, respinto – sottolinea - . Oltre un mese fa ho presentato un’interrogazione scritta all’assessore allo sport Valter Fantino per sapere quali interventi di ristrutturazione intendeva eseguire allo stadio ‘Fratelli Paschiero’ in vista della nuova stagione del campionato di calcio. E il succo è: per ora niente!”



Una risposta – quella di Fantino giunta negli ultimi giorni – che Boselli non ha esitato a definire “vergognosa”.

Fantino: "Non è più tempo per interventi 'di minima'"

Secondo l’assessore il ripescaggio della squadra femminile della Freedom comporterà l’utilizzo del Paschiero per le partite di campionato della società (non più disputabili, causa regole FIGC, nell’impianto Witzel). Questo, probabilmente, renderà l’utilizzo del terreno di gioco non più quindicinale ma settimanale con il rischio di dover disputare una partita al sabato e una alla domenica stante l’impossibilità del perfetto incastro tra i due calendari.



“La preoccupazione quindi riguarda principalmente il terreno di gioco e a tal fine, a partire dal mese di luglio, è stato eseguito un intervento di manutenzione straordinaria riguardante la rigenerazione del manto erboso con arieggiatura mediante Vertidrain, trasemina con lustelistrice. concimazione, sabbiatura e grigliatura – ha specificato Fantino - . Successivamente sono state eseguite le irrigazioni con regolarità e sono stati effettuati alcuni tagli. Nel periodo autunnale si procederà poi con le concimazioni stagionali”.



“I problemi relativi alla struttura (tribune, spogliatoi) non sono così pressanti da condizionare la disputa dei due campionati per cui l’obiettivo non è quello di fare interventi ‘a spot’ di ordinaria ristrutturazione: ne sono già stati fatti due, nel 2011 e nel 2012, con significativo investimento di denaro e con il risultato di aver potuto disputare campionati di serie C1 e serie C2, regolarmente, a Cuneo”.



“Attualmente non ha più senso ragionare di ulteriori interventi di minima – ha concluso l’assessore - . A tal fine stiamo lavorando per avere una progettazione che riguardi un intervento sostanziale sicuramente attuabile a più fasi ma che trasformi l'attuale impianto, con una prospettiva futura di maggior efficienza sia sul piano energetico che sul piano funzionale”.