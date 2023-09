Cuneo, migranti ospitati nel parcheggio del MIAC? Lauria: "Accoglienza non può ricadere tutta su di noi"

Il parcheggio del MIAC di frazione Ronchi a Cuneo ospiterà davvero i migranti assegnati dal governo alla Provincia Granda? Se lo chiede Beppe Lauria, consigliere comunale, a circa un mese di distanza dall’incontro – occorso nella sala del consiglio comunale - in cui la notizia è stata resa pubblica.



“Ho contestato aspramente, e da subito, questa ipotesi alla luce anche e soprattutto del fatto che la società MIAC, avente un'altra vocazione di impresa, avrebbe comunque dovuto informare il socio di maggioranza relativo e da questi, perlomeno, farsi rilasciare preventiva autorizzazione” ha scritto Lauria nell’interrogazione che verrà discussa la prossima settimana in sede di consiglio comunale.



Nel testo del documento il consigliere sottolinea come nella commissione di cui sopra la sindaca Patrizia Manassero si era schierata in maniera contraria alla valutazione della Prefettura: aveva dichiarato che la possibilità – essendo il parcheggio “nudo asfalto senza coperture” - non sembrava poter sussistere, anche a fronte del fatto che nessuna richiesta fosse giunta all’attenzione del MIAC.



“La problematica riferita all’accoglienza non può e non deve ricadere solo ed esclusivamente su una città o paese, ma deve essere necessariamente ripartita tra i tanti soggetti pubblici insistenti nella nostra Provincia e, non già come ora avviene, dove si è appreso che il Comune di Fossano sembrerebbe non aver dato la propria disponibilità in tal senso”.



“Quanto sopra riportato corrisponde a verità? - si domanda Lauria - Se sì, chi ha autorizzato e in quali termini la decisione e perché è stata tenuta coperta da segreto? Come si pensa di ovviare ai problemi concreti e amministrativo-ispettivi portati inevitabilmente da situazioni di forte concentrazione di persone?”