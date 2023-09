Palazzo Falletti: un ricordo di famiglia fatta scoprire al pubblico per la prima volta

Circa 170 persone sono entrate, in via eccezionale a Palazzo Falletti a Villafalletto, aperta dagli eredi della famiglia agli iscritti FAI, sabato 2 settembre, in una iniziativa organizzata dalla Delegazione di Saluzzo. “Una grande occasione di conoscere un patrimonio di bellezza, grazie alla disponibilità della famiglia, che raccoglie il lascito morale degli avi di custodire la memoria di una storia famigliare, la quale, nei tesori del palazzo, raccolti nei secoli, nell’ambito di viaggi diplomatici e culturali si incrocia con la storia d’Europa e dell’Africa” sottolinea Marco Piccat capo Delegazione FAI Saluzzo.

Entusiasti i partecipanti che sono entrati in alcuni ambienti della dimora, per la prima volta aperta al pubblico. Al piano nobile: la sala da pranzo, la biblioteca, la sala della musica e il salone rosa, scoprendo le curiosità e leggende legate alla famiglia dei Falletti. Tra questi un kimono di seta ottocentesco, appartenuto ad una antenata, sul quale la scrittrice Chiara Mezzalama Falletti ha pubblicato il libro “Robe de soie” in cui parla di segreti e souvenir custoditi a Villafalletto.

Al piano terra si è fatta ammirare la sala da biliardo e, attraversando il magnifico giardino di alberi plurisecolari, la scuderia, ora piccolo museo del cavallo.

"Una memoria custodita con cura e affetto " da tutti i componenti della famiglia che abitano il palazzo nei mesi estivi, e che ha ricevuto il plauso dei partecipanti. A corollario della visita nel giardino del palazzo si è svolto il concerto della Scuola Granda Musica di Busca

Per l’ ospitalità e la collaborazione nell’ organizzazione dell’ evento la Delegazione FAI Saluzzo ringrazia Elena Falletti di Villafalletto e tutta la sua famiglia, il Comune, la Pro-loco, la Protezione Civile, la Banda Musicale “Conte Corrado Falletti di Villafalletto”, la Scuola “Granda Musica” di Busca, l’associazione Octavia ed il professor Alessandro Tonietta.