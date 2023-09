Da Revello a New York: i Carota Boys hanno incontrato il loro beniamino

Simpatico siparietto al termine degli Us Open.

Jannik Sinner ha finalmente incontrato i Carota Boys , colorati e divertenti sostenitori del tennista altoatesino , che da Revello hanno raggiunto i campi in cemento di Flushing Meadows di New York .

Un momento ripreso dalle telecamere di tutto il mondo al termine della gara che ha visto il 22enne, testa di serie numero 6, imporsi contro Stan Wawrinka per 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 dopo un match di quasi tre ore che lo fa approdare agli ottavi del quarto e ultimo slam di stagione.

Durante la firma degli autografi il tennista ha notato sugli spalti il colorato gruppo di giovani, che in una recente intervista ha confessato di seguire sui social. Con loro, vestiti da carota, si è fermato per un selfie per poi proseguire con le firme al termine della gara.