N Group Immobiliare promuove l'eccellenza e sceglie di essere partner del Cocktail Fair di Cuneo

N Group Immobiliare apre la porta dei bellissimi uffici di via Roma 10, a Cuneo. Qui la cura dei dettagli racconta, meglio di tante parole, l'attività di un gruppo che opera in tutti gli ambiti del settore immobiliare: acquisto, vendita, ristrutturazione e gestione immobiliare. Sempre alla ricerca dell'eccellenza, dell'eleganza e dello charme.

Tutti valori che hanno spinto il gruppo ad essere partner di Cocktail Fair, l'atteso evento che animerà via Roma il prossimo 9 settembre, tra beverage, musica e arte, in un connubio che punta a farsi ricordare in città.

Vittorio Nicolino, che sta continuando l'attività avviata a Peveragno dai genitori Ornella Giraudo e Roberto Nicolino, non ha avuto dubbi ad associare l'immagine dell'azienda a quella di Cocktail Fair. Anche per le sue finalità benefiche, essendo il ricavato devoluto interamente a due realtà del territorio, la Fondazione Ospedale di Cuneo e l'associazione "La cura nello sguardo".



"Siamo un gruppo di 12 persone, giovane e dinamico. E siamo strutturati per dare un servizio a 360 gradi. Ci occupiamo principalmente di sviluppo immobiliare, acquisiamo, ristrutturiamo e progettiamo, avendo al nostro interno uno studio tecnico. Facciamo attività di agenzia e di gestione immobiliare e forniamo consulenza", spiega Vittorio.



Il gruppo si sta ampliando, con una nuova sede a Monforte d'Alba, dove sta gestendo importanti operazioni immobiliari. "E' un'area della provincia in cui crediamo molto. I nostri progetti più importanti in questo momento guardano proprio alle Langhe e alla Liguria. Perché crediamo che ci siano potenzialità ancora da sviluppare", continua il 28enne che, tra le varie cose, ha da poco concluso un Master in Finance con specializzazione in Real Estate. Una competenza che è frutto di tanto studio ma, prima di tutto, dell'esperienza che gli è stata trasmessa, sul campo, dai genitori.

"Lavoriamo soprattutto su progetti di alto livello. Fondamentale è la location, una delle regole auree del mondo dell'immobiliare, soprattutto al giorno d'oggi. Chi è disposto a spendere cerca esclusività e benessere. E' una delle ragioni per le quali abbiamo deciso di sostenere Cocktail Fair, perché punta ad essere un evento all'insegna della massima qualità e della classe".