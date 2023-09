Cavallermaggiore, la minoranza scrive al sindaco: "Il paese è degradato"

Poca manutenzione delle aree verdi, sporcizia, buche stradali, quadrotti di porfido saltati nel centro storico, cimitero lasciato al degrado durante l'anno. Sono tante le magagne che il gruppo di minoranza "Grande Cavallermaggiore" segnala attraverso una lettera indirizzata al sindaco Davide Sannazzaro.

"Via Ugo Foscolo, via Macra (sottopasso e passerella), giardini pubblici tra via Solferino e via Santuario, dove il campo da calcio è completamente senza erba, ci sono ferri che escono dal terreno e servizi che chiamare igienici è fare un complimento", scrive nella lettera una delle firmatarie, Chiara Voghera.

Che aggiunge: "La panchina sotto il viale della stazione vicina al passaggio a livello per Bra è ancora storta e in condizioni peggiori, ovviamente, rispetto al periodo della campagna elettorale. Sulla strada che porta alla discarica spesso si trovano sacchi di immondizia abbandonati".

La lettera-denuncia al sindaco si chiude con un appello della stessa Voghera, unitamente agli altri componenti di Grande Cavallermaggiore, Paolo Barabesi, Dario Nero e Carla Druetta: "Chiediamo di provvedere il prima possibile per risolvere la situazione. Come amministratori abbiamo il dovere di garantire ai cittadini di sentirsi orgogliosi del luogo in cui vivono".