Cuneo, presentata la stagione teatrale 2023/2024

Si è svolta questo pomeriggio nel Salone d’Onore di Palazzo Comunale la presentazione ufficiale della stagione teatrale 2023/24, programmata come di consueto grazie alla proficua collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura e la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Più spettacoli, all’insegna di un’armoniosa fusione fra contemporaneità e classicità. Un rinnovato impegno che rende il teatro un polo vitale per il tessuto culturale della città, per trasmettere emozioni, promuovere la riflessione e ispirare il dialogo. Un cartellone costruito per soddisfare le esigenze e gli interessi di pubblici diversi con commedie classiche ed opere teatrali moderne ma anche danza e circo contemporaneo.

La stagione prende il via il 17 ottobre con lo spettacolo L’uomo più crudele del mondo, scritto da Davide Sacco - drammaturgo e regista dotato di una visione particolarmente acuta e sensibile – ed interpretato da Lino Guanciale e Francesco Montanari.

«Una nuova stagione si apre sul palco del nostro amato Teatro Toselli. All'ormai consueta commistione tra classico e contemporaneo, quest'anno si unisce un'evidente ispirazione letteraria. – dichiarano la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessora alla Cultura Cristina Clerico - Due compleanni importanti caratterizzano infatti la vita culturale della nostra città e non possono non segnare il cartellone teatrale: i 220 anni di attività della Biblioteca civica e le venticinque edizioni di Scrittorincittà. Non sono le uniche ricorrenze ad attraversare la Stagione. Il 14 novembre 2023, la Città ricorderà, con uno spettacolo fuori cartellone e nel centenario dalla nascita, Nello Streri, storico assessore alla cultura cittadina, cui si deve molto della "nostra" passione per il teatro. E così, tutta la rassegna parla di quel teatro che Streri amava e che ci ha insegnato ad apprezzare: colto, raffinato e al contempo accessibile».

A partire da quest’anno la Fondazione Piemonte dal vivo si impegna per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile e in quest’ottica sostiene il progetto Teatro No Limits, promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì. L’iniziativa porta l’audiodescrizione a teatro e consente al pubblico non vedente e ipovedente di assistere pienamente agli spettacoli, rendendo “visibili” scene, costumi, cambi luce, movimenti degli attori e ogni altro elemento silenzioso della messa in scena, abbattendo la barriera del buio. Per la stagione 2023/2024 sono tre gli spettacoli del Teatro Toselli che saranno audiodescritti: Le nostre anime di notte (in programma il 1 novembre 2023), Amore (il 12 marzo 2024 ) e Bello! (l’11 aprile 2024).

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti a partire da mercoledì 4 ottobre (in teatro oppure on line sul sito del comune), mentre i singoli biglietti saranno disponibili a partire dal 6 ottobre.

È previsto un carnet rivolto ai giovani under 29 ad un prezzo speciale in vendita in teatro dal 5 ottobre.