Valdieri: attivato dal Comune il servizio Whatsapp

Un servizio per essere più vicini ed informare i cittadini. Questo è lo scopo di “WhatsApp Infovaldieri”, iniziativa del Comune con l’obiettivo di informare i cittadini su ciò che riguarda la piccola comunità.



Per iscriversi al servizio, basta inserire in rubrica il numero 3762044987 e inviare via whatsapp il messaggio “Nome Cognome – Attiva Infovaldieri”. I cittadini saranno così inseriti nella lista dei destinatari di messaggi relativi a notizie utili, avvisi, allerte meteo e segnalazione di eventi.



“Il servizio di comunicazione si aggiunge agli altri già esistenti, quali canali social e sito internet, aumentandone e migliorandone l’accessibilità, i tempi di risposta e la trasparenza. La gestione iniziale prevede un canale a senso unico tra l'amministrazione e i cittadini ma con il tempo e in base alle necessità il servizio potrebbe essere ulteriormente potenziato”, commenta il vicesindaco Sharon Giraudo, che si occupa della gestione dei canali social e della condivisione delle notizie.



Il seguito dei canali social ha avuto un aumento esponenziale negli ultimi mesi, dopo l’insediamento dell’attuale Amministrazione Comunale, che ritiene molto importante far conoscere settimanalmente il territorio, i servizi e l’operato portato avanti.



“Il canale WhatsApp è un ulteriore passo avanti verso una massima trasparenza con la cittadinanza. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, funzionalità che garantisce la privacy degli utenti, in quanto nessuno potrà vedere i contatti presenti nella lista” conclude il vicesindaco Giraudo.