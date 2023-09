A Busca lo scrittore Marco Peano per gli Incontri in biblioteca

Riprendono dopo la pausa estiva gli appuntamenti degli Incontri con l'autore: nella biblioteca civica, oppure all'aria aperta nei giardini comunali del parco della Resistenza domani, giovedì 7 settembre, alle ore 21 sarà ospite Marco Peano per il suo romanzo Morsi edito da Bompiani.



Ingresso libero, con prenotazione allo 0171.948621 biblioteca@comune.busca.cn.it



“Grazie anche al contributo di Fondazione Crc – dice l'assessora all’Istruzione Lucia Rosso - riprende un appuntamento che ha già dimostrato di incontrare il favore dei lettori. Ringraziamo lo sponsor e gli autori che scelgono Busca per un momento di divulgazione e di converasione prezioso per tutti”.



Marco Peano è nato a Torino nel 1979, ed è editor di narrativa italiana per la casa editrice Einaudi. Ha pubblicato nel 2015 il suo primo romanzo, L’invenzione della madre (minimum fax), un successo di critica e di pubblico, Premio Volponi opera prima e Premio Libro dell’anno di Fahrenheit.