Al Monastero di San Biagio di Mondovì s'inaugura la personale di Franco Pagliano

Giovedì 18 dicembre alle ore 18.00 il Monastero di San Biagio ospita l’inaugurazione della mostra personale di Franco Pagliano, dal titolo "L’arte del riciclo", con una serie di opere realizzate interamente con tappi di sughero riciclati.

I mosaici esposti, frutto della creatività e della sensibilità ambientale di Pagliano, reinterpretano materiali di recupero dando loro nuova vita attraverso un linguaggio estetico originale e di forte impatto visivo, in continuità con le precedenti presentazioni della sua arte focalizzata sul riuso creativo di tappi di bottiglia.



La serata inaugurale si apre alle 18.00 con il taglio del nastro e prosegue con un evento musicale: Christmas Concert a cura della musicista Paola Bertello, che proporrà un repertorio jazz natalizio inedito e raffinato, pensato per accompagnare l’avvio delle festività con un’espressione artistica coinvolgente che unisce arte visiva e musica.



A seguire, gli ospiti saranno invitati a condividere un momento conviviale con panettone e moscato, durante il quale sarà anche l’occasione per scambiarsi gli auguri in vista delle festività natalizie. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.



La serata rappresenta anche un momento di valore sociale e ambientale: parteciperanno alla manifestazione i rappresentanti della Cooperativa Sociale ArtiMestieri di Boves, realtà attiva nella raccolta e valorizzazione dei tappi di sughero per il riuso in bioedilizia e altri cicli produttivi sostenibili, cosi come Casa di Menor da anni coordina una raccolta di tappi di plastica, avviando percorsi di riciclo e sensibilizzazione ambientale.

Se desiderate contribuire, siete invitati a portare un sacchetto di tappi da donare alle iniziative presenti.

Monastero di San Biagio conferma così il proprio impegno nella valorizzazione dell’arte contemporanea e nella promozione di pratiche culturali e sostenibili che coinvolgono la comunità locale in un dialogo aperto tra estetica, responsabilità ambientale e socialità.

