Alba, domenica 10 settembre il Palazzo Vescovile apre le sue porte

Tra gli eventi culturali proposti dalla Fondazione Museo Diocesano di Alba, torna un protagonista d’eccezione: il Palazzo Vescovile.

Dopo il grande riscontro di pubblico degli eventi passati, per il mese di settembre è in programma un nuovo appuntamento per scoprire il Palazzo Vescovile di Alba, domenica 10 settembre.

Il Palazzo aprirà in esclusiva le sue porte per accogliere i visitatori nelle sale del piano nobile, con le sue stanze di rappresentanza, la quadreria e la cappella vescovile, uno spazio barocco completamente affrescato su commissione del vescovo Mons. Francesco Vasco.

L’appuntamento è per DOMENICA 10 SETTEMBRE con due turni di visita, alle 15.00 e alle 16.00, al piano nobile del palazzo e alla cappella vescovile.

I posti solo limitati. La prenotazione è obbligatoria. Ingresso GRATUITO da 0 a 6 anni, 3,00 Euro dai 7 ai 15 anni, 5,00 Euro over 16 anni

Il palinsesto culturale si inserisce nel progetto di valorizzazione “Il Palazzo narrante. Dalla storia allo storytelling” sostenuto da Fondazione CRC, nell’ambito del bando Patrimonio Culturale col cofinanziamento della Diocesi di Alba.