Mostre e musei a Bra in occasione di Cheese

Cheese è la più grande manifestazione europea dedicata al formaggio, capace di attirare a Bra centinaia di migliaia di visitatori. La grande kermesse sarà quindi per la città della Zizzola l’occasione per far ammirare il proprio patrimonio culturale e architettonico. Ecco quindi che tutti i musei civici braidesi saranno visitabili dalle 10 alle 18 con orario continuato e ad ingresso gratuito: il museo di storia naturale Craveri (in via Craveri 15), il museo di arte, storia e archeologia di Palazzo Traversa (in via Parpera 4), il Museo del giocattolo (in via Ernesto Guala 45), oltre che il parco e lo spazio multimediale della Zizzola “Casa dei braidesi”, al cui interno l’associazione Albedo ha organizzato la collettiva di artisti emergenti “La Zizzola: anima di una città”.

Nei giorni compresi tra il 15 e il 18 settembre 2023 Bra ospiterà inoltre diverse esposizioni che potranno essere ammirate gratuitamente. Così, a Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà) è in corso la mostra “Art& Food. L’incisione nel terzo millennio”, che coniuga le diverse tecniche di incisione con il tema della tavola. Accesso gratuito dal giovedì al lunedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.

Al Movicentro invece c’è l’allestimento “Nel nostro piatto”, percorso interattivo e multimediale dedicato all’alimentazione in rapporto alla salute, al corpo umano, all’ambiente, all’educazione. Ideato e realizzato da Ecofficina, “Nel nostro piatto” è un progetto della Regione Piemonte (Direzioni regionali Cultura e Agricoltura e cibo) e del Museo di Scienze Naturali, rivolto anche alle scuole e agli insegnanti. La mostra inaugura il 15 settembre alle 16 e sarà visitabile gratuitamente nei giorni di Cheese e successivamente, fino al 22 ottobre (lunedì-venerdì 9-12 e sabato-domenica 10 – 19).