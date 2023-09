L'Alba Calcio prepara l'esordio in Serie D con il Gozzano, Viassi: "Sono fiducioso, i ragazzi non vedono l'ora di iniziare"

L'Alba Calcio pregusta l'esordio assoluto nel campionato di Serie D. Domenica pomeriggio, nella prima giornata, i ragazzi di Viassi faranno visita al Gozzano con fischio d'inizio allo stadio "d'Albertas" alle ore 15.

Non sarà il primo impegno ufficiale stagionale dal momento che la formazione albese ha già incrociato l'RG Ticino nel turno preliminare di Coppa Italia Serie D, ben figurando contro un'avversaria esperta e perdendo solo dopo i calci di rigore (2-2 nei tempi regolamentari).

Da domenica pomeriggio inizia una nuova storia. L'obiettivo è la salvezza, da conquistare con un gruppo di giocatori giovani ma già con alcune positive esperienze nella categoria.

Mister Viassi a pochi giorni dalla sfida di Gozzano: "La prima partita è sempre un incognita, con l'imprevisto dietro l'angolo. L'auspicio è che la squadra sia pronta. La partita di Coppa con il Ticino deve darci la consapevolezza necessaria. Fondamentale capire fin da subito quale deve essere l'atteggiamento giusto. Fisicamente stiamo bene, non ci sono stati particolari intoppi durante la preparazione. Sono fiducioso. Il Gozzano è una società consolidata in questa categoria, con picchi negli anni passati che l'hanno portata in Lega Pro. Hanno sempre giovani bravi e fanno campionati importanti. Servirà la dovuta attenzione nell'affrontarli. Il nostro obiettivo, naturalmente, sarà la salvezza. Abbiamo una squadra molto giovane ma di qualità, già con esperienze in D. Dobbiamo fare di tutto per stare fuori dalle ultime sei, così da allontanare quella pressione che può mettere, durante la stagione, una zona playout che incombe. Con il Gozzano vogliamo ripetere la partita con il Ticino. I ragazzi sono estremamente motivati, non vedono l'ora di iniziare."