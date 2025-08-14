Un mese alla 17ª Corri sotto le torri di Alba, al via le iscrizioni: a ottobre appuntamento con l'Ecomaratona

Manca solo più un mese alla festa di Corri sotto le torri, la gioiosa e fortunata manifestazione sportiva/evento giunta alla sua diciassettesima edizione, che animerà la città di Alba nel weekend di domenica 14 settembre 2025.

Si partecipa di corsa, oppure al cammino con Alba nel cuore anche con il proprio cane. Per gli under 14 speciale scuole e una partenza dedicata e con iscrizione gratuita.

L'allegria, la musica e le sorprese, come sempre non mancheranno. Sarà una mattinata in movimento lungo i viali, le vie e le piazze della città imbandierata a festa, seguiti come sempre da tanti spettatori e curiosi.

Le iscrizioni sono già aperte in prevendita con ritiro immediato del pettorale numerato, presso i punti vendita autorizzati: Spazio Conad, Fruttero Sport, Decathlon, Ente Turismo, Zoolandia.

Sabato pomeriggio/sera 13 settembre, "Aspettando Corri sotto le torri" in piazza del Duomo sarà allestito anche un Punto Iscrizioni ufficiale. Gli ultimi pettorali rimasti e per tutti gli under 14 si raccoglieranno come di consueto la domenica mattina in piazza Garibaldi.

Tutte le informazioni per Corri sotto le torri Alba nel cuore, il percorso, il regolamento e le iscrizioni si possono trovare sul sito: triangolosport.it



E a ottobre l'Ecomaratona!

(Entro il 31/08 iscrizioni a quote agevolate...!)

Proseguono intanto le iscrizioni alla sedicesima edizione della spettacolare Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba in programma domenica 26 ottobre 2025. Hanno già inviato la loro adesioni partecipanti provenienti da Danimarca, Svezia, Norvegia, Svizzera, Olanda, Francia, Spagna, Regno Unito, Giappone, oltrechè da dieci regioni italiane. La gara è inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La manifestazione patrocinata dalla Regione Piemonte, e organizzata in accordo con i Comuni interessati di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, prenderà il via ai piedi del Duomo di Alba e ripropone agli atleti gli apprezzati servizi, pacchi gara, ristoro finale delle scorse edizioni.

La Grande Maratona delle Langhe si svolge su percorsi podistici disegnati nel verde delle meravigliose colline circostanti, ideali per la pratica della corsa al cospetto di due lunghe distanze che caratterizzano questa gara di 42 e 21 Km per atleti agonisti.

Il programma ripropone inoltre la coinvolgente Relay Marathon 42K, una staffetta in team di 4 partecipanti, anche non tesserati.

Completano l'offerta outdoor anche due interessanti camminate.

È previsto un numero massimo di partecipanti, chi fosse interessato è invitato a non tardare, le iscrizioni potrebbero essere chiuse anzitempo.

Per iscrizioni entro il 31 agosto le quote sono agevolate.