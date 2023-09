Sturlese: "Via Luigi Gallo a Cuneo è troppo stretta. Si parcheggi solo su un lato"

Sindaca di Cuneo e assessore competente come intendono risolvere le problematiche – legate alla viabilità - di via Luigi Gallo? A chiederselo il consigliere comunale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), che nel consiglio comunale di martedì e mercoledì prossimo presenterà un’interpellanza sul tema.



Il consigliere si scaglia principalmente sulla possibilità per gli automobilisti di passaggio in via Luigi Gallo di poter parcheggiare su entrambi i lati: “Lo spazio è troppo stretto - commenta - . Si configura il rischio di incidenti e limitazioni all’accesso anche per i mezzi di servizio e di soccorso”.



Inoltre, Sturlese sottolinea come il manto stradale sia fortemente irregolare, così come lo svolgersi dei marciapiedi. Una realtà che mal si concilia con il valore stilistico degli edifici circostanti la via, rilevata nella sua gravità anche da alcuni residenti (tra cui il vignettista Danilo Paparelli): in una lettera, hanno auspicato un intervento concreto di rimessa in condizione della strada.



Dell’argomento si discuterà nella serata di domani, in consiglio comunale.