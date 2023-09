Un australiano a Moretta grazie alla passione per la radio di Carlo Ponso

Dall’Australia a Moretta. Quasi ogni giorno, da quasi 5 anni, il radioamatore morettese Carlo Ponso, 82 anni, comunica via radio, grazie ai “ponti” creati da decine di radioamatori come lui, con un amico dell’etere dall’altra parte del mondo: Carlo Verzelletti, australiano di Melbourne.

Nei giorni scorsi Verzelletti, perito elettronico con la passione per la radio, nel corso di un viaggio in Italia ha deciso di passare a Moretta per conoscere direttamente Ponso. «Si è fermato in paese alcuni giorni – racconta il sindaco Gianni Gatti, che l’ha accolto in municipio – durante i quali, ospitato da Ponso, ha scoperto le caratteristiche della nostra cittadina e le bellezze artistiche dei dintorni».

La passione di Ponso per la radio ha radici profonde. In tanti anni di comunicazioni ha parlato con ogni angolo del mondo. Carlo Ponso era stato anche premiato dall’amministrazione comunale, un paio di anni fa, per aver portato nel mondo la voce di Moretta.