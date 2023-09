Alpini di Morozzo in lutto per la scomparsa di Lorenzo Renzino Aimo

Alpini di Morozzo e del Monregalese in lutto per la scomparsa di Lorenzo Aimo, per tutti Renzino. Aveva 75 anni ed era un ex dipendente del Provveditorato agli Studi di Cuneo. Tra i suoi hobby la falegnameria, di cui era appassionato. Ma, soprattutto, Renzino era un alpino.

Fu capogruppo degli Alpini di Morozzo, componente della Fanfara della Sezione Alpini di Mondovì e della Filarmonica Morozzese. Era benvoluto da tutti coloro che lo hanno conosciuto per il suo carattere mite, il suo animo buono e cortese.

"La scomparsa di Renzino lascia un vuoto incolmabile nell'Associazione che lo ha visto per lunghi anni impegnato in prima fila con passione ed entusiasmo nell'organizzazione di attività ed eventi legati al mondo degli alpini". Lascia la moglie Silvia e le figlie Cristina e Cinzia con le rispettive famiglie.

Gli Alpini di Morozzo sono vicini alla famiglia e lo ricordano con riconoscenza e profonda stima per il suo operato e il suo impegno a favore del paese. I funerali si svolgeranno giovedì 14 settembre alle 10,30 nella Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria di Morozzo.