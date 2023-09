Corso di laurea in infermieristica, 68 candidati per la sede di Alba

Giovedì 14 settembre a Novara, in via Perrone 18, si svolgerà la prova di ammissione per entrare nel corso di laurea in infermieristica: sono 45 i posti destinati ad Alba, dove il corso si terrà in collaborazione tra l'Asl Cn2 e l'università del Piemonte Orientale. I candidati sono 68 (47 hanno scelto Alba come prima preferenza, 7 come seconda e 17 come terza scelta). Il numero di potenziali infermieri era stato ampliato da 40 a 45 per venire incontro al fabbisogno della Regione.

La sede temporanea del corso di laurea sarà presso la Casa della Salute di Alba (ex Ospedale San Lazzaro) con previsione di futuro trasferimento nella sede definitiva del complesso della Maddalena.

La durata del corso di studi in infermieristica è di 3 anni. Le attività didattiche sono articolate in 180 CFU complessivi, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative che portino alla maturazione di specifiche capacità professionali. Le sedi dei tirocini saranno l’ospedale Michele e Pietro Ferrero a Verduno e le altre strutture territoriali aziendali e private.