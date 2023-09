"ViviMondovì": online il portale per muoversi in città

Un portale apposito chiaro e semplice per capire come muoversi all'interno della Città di Mondovì. Cittadini e visitatori potranno trovare le informazioni utili sui temi di più stretta necessità: spostamenti, parcheggi, trasporto pubblico, aree verdi, impianti sportivi.

Il sito si chiama "ViviMondovì" ed è online da questa mattina: www.vivimondovi.it.

Si tratta di un portale creato appositamente dall'amministrazione per guidare i cittadini, anche alla luce delle recenti normative sui semafori anti-smog. E una sezione è dedicata proprio ai blocchi previsti dalle norme della Regione Piemonte.

Per quest'ultimo aspetto, inoltre, il Comune di Mondovì - unico fra i 76 del Piemonte sottoposti a tali misure - mette a disposizione anche un centralino cui si possono rivolgere tutti al numero 0174559989, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.

"Informare puntualmente è un dovere di chi amministra: la nostra resta una città pienamente fruibile e, al contempo, attenta alle esigenze di tutti" spiegano dall'Amministrazione.

La guida è online, ma lo diciamo subito: una versione cartacea verrà inviata via posta a tutti i cittadini, per aggiornare anche chi non ha accesso a internet.

VIVIMONDOVI

Il sito ha diverse sezioni: traffico e viabilità, Ztl e aree pedonali, trasporto pubblico locale, agricoltura e riscaldamento e sport.

Oltre a riassumere le misure riguardanti i "semafori antismog", con una mappa delle strade in deroga, sempre percorribili, il cittadino può controllare anche la classe 'euro' del proprio veicolo.

Nelle sezioni ZTL e aree pedonali di Piazza sono elencate e classificate, con i rispettivi orari in modo chiaro; mentre per il trasporto pubblico sono riportate tariffe e orari, inclusi quelli della funicolare. Al fondo della pagina è possibile anche verificare dove si trovano parcheggi rosa, riservati alle donne in gravidanza o con bambini piccoli e le colonnine di ricarica per le auto elettriche.